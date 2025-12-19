Milano 16:31
44.729 +0,60%
Nasdaq 16:31
25.260 +0,96%
Dow Jones 16:31
48.228 +0,58%
Londra 16:31
9.887 +0,50%
Francoforte 16:31
24.285 +0,35%

Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,05%

Il Dow Jones inizia a scambiare a 47.974,82 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,05%, dopo aver aperto a quota 47.974,82.
