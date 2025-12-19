Mercato azionario, ecco i titoli più scambiati nel 2025 e le prospettive

NVIDIA

(Teleborsa) -sono fra i titoli, assieme alle immancabili, coinvolte anche nelle vicende politiche del Paese. Lo rivela una analisi di, la joint venture fra Banca Generali e SAXO Bank, che si interroga anche sui motivi di questa tendenza e sulle prospettive del mercato azionario per il 2026."Le azioni più scambiate sono come la piazza principale di una città: le persone si recano in quel luogo perché c’è sempre qualcosa di interessante, e perché, nello stesso spazio, si incrociano storie diverse e spesso opposte", spiega R, Investment Strategist di BG SAXO."NVIDIA e STMicroelectronics mostrano che- commenta l'analista - ma nel 2026 il mercato può chiedere più prove e meno slogan. Leonardo racconta una, ma anche un titolo su cui molti ribilanciano, perché la narrativa corre veloce. Stellantis ricorda che le, non di linee dritte. E il confronto tra Monte Paschi e UniCredit suggerisce una, non una sentenza sul settore. Le piazze sono piene di voci, ma i portafogli migliori, di solito, nascono da decisioni prese quando è tutto più silenzioso".Da notare soprattutto che la concentrazione degli acquisti e delle vendite solitamente avviene sugli stessi titoli, che compaiono con maggiore frequenza negli ordini degli investitori in entrambe le direzioni. Secondo i dati interni BG SAXO, la classifica deglida inizio anno a oggi vede cinque nomi in testa:. Sul lato delle, invece, il podio cambia leggermente:sono le più vendute, seguite daComplessivamente, queste sei società rappresentanoeffettuate nel periodo analizzato. Tra queste operazioni, il 58% è costituito da acquisti e il 42% da vendite, a conferma di una tendenza prevalente a entrare o rafforzare le posizioni piuttosto che ridurle.: NVIDIA, Leonardo, Stellantis, STMicroelectronics. La loro presenza riflette un: questi titoli sono al centro della conversazione, muovono emozioni e domande. Gli investitori li usano sia per aprire o rafforzare posizioni sia per ribilanciare il portafoglio. In alcuni casi si tratta di prese di profitto, in altri di riduzione del rischio o semplicemente di piccoli aggiustamenti dettati dalla gestione quotidiana degli investimenti.Il messaggio più chiaro di questa analisi è che l’. NVIDIA è prima tra gli acquisti e terza tra le vendite. Questa combinazione indica un comportamento diffuso: molti investitori puntano sul potenziale di lungo periodo e continuano ad aumentare l’esposizione, ma intervengono anche per gestire la volatilità, riducendo parzialmente la posizione quando i prezzi salgono o quando il rischio percepito aumenta.: ricavi che crescono, margini che reggono, e soprattutto la capacità di trasformare l’ondata di domanda in guadagni reali. È qui che il: l’AI continuerà ad essere un trend, ma cambierà ciò che gli investitori chiedono da questo comparto. L’AI nel 2026 potrebbe premiare chi sa distinguere tra "tema" e "azienda". Il tema può essere fortissimo, ma le aziende dentro al tema non si muovono tutte allo stesso modo, e il mercato inizia a fare differenze più nette.è tra i titoli più comprati e più venduti, un segnale che il. Da una parte, molti investitori continuano a costruire esposizione sulla sicurezza e sull’autonomia industriale europea, dall’altra, proprio perché il tema è forte e visibile, il titolo diventa anche il terreno perfetto per ribilanciamenti.Il 2026 può essere l’anno in cui ilper valutare ogni azienda, che però restano decisive:e disciplina nell’esecuzione. Il rischio è sempre lo stesso, ed è molto umano: aspettarsi che la realtà operativa corra veloce quanto la narrativa. Quando le attese salgono più in fretta dei risultati, molti preferiscono rimettere ordine in portafoglio, e le vendite aumentano. È esattamente ciò che questa doppia classifica suggerisce.è terza tra gli acquisti e seconda tra le vendite. Questo racconta bene la situazione attuale del settore auto: è unconosciuto, vicino agli investitori, ma anche, con una forte concorrenza, innovazioni tecnologiche, prezzi sotto pressione e una domanda a volte imprevedibile. In questo contesto, è normale che sia presente un flusso continuo di ingressi e uscite, in quanto molti investitori saranno più preoccupati di gestire l’incertezza rispetto al tentativo di indovinare il punto perfetto.Se guardiamo al, invece, il quadro è particolarmente interessante in quanto, in questo caso, i titoli di acquisti e vendite non sono gli stessi:è tra le più acquistate, mentreè tra le più vendute. Non si tratta di un giudizio definitivo sul settore, quanto piuttosto un: alcuni investitori privilegiano titoli con prospettive particolari, spesso più volatili e legati a eventi societari, mentre altri realizzano profitti o riducono l’esposizione su nomi di grandi dimensioni e ampiamente presenti nei portafogli. Nel 2026, per le banche la, anche se sembra non essere ancora sotto i riflettori: iIlè quello di. Un titolo molto scambiato può anche essere un titolo che consuma attenzione e decisioni, ma senza migliorare davvero la qualità del portafoglio.Il secondo rischio riguarda le, soprattutto nei settori di tecnologia e difesa. Quando il mercato si abitua alle buone notizie, smette di premiarle e inizia a reagire negativamente a qualsiasi elemento che non sia perfetto.Il terzo. Se questi due elementi cambiano rapidamente, si modificano anche le narrazioni del mercato. E quando la narrazione cambia, di solito cambiano anche le classifiche dei titoli più scambiati.