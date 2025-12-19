Mercato azionario, ecco i titoli più scambiati nel 2025 e le prospettive

(Teleborsa) - NVIDIA, Leonardo, Stellantis e STMicroelectronics
sono fra i titoli più scambiati del 2025
, assieme alle immancabili Unicredit e Banca Monte dei Paschi di Siena
, coinvolte anche nelle vicende politiche del Paese. Lo rivela una analisi di BG SAXO
, la joint venture fra Banca Generali e SAXO Bank, che si interroga anche sui motivi di questa tendenza e sulle prospettive del mercato azionario per il 2026.
"Le azioni più scambiate sono come la piazza principale di una città: le persone si recano in quel luogo perché c’è sempre qualcosa di interessante, e perché, nello stesso spazio, si incrociano storie diverse e spesso opposte", spiega Ruben Dalfovo
, Investment Strategist di BG SAXO.
"NVIDIA e STMicroelectronics mostrano che l’AI resta la grande promessa
- commenta l'analista - ma nel 2026 il mercato può chiedere più prove e meno slogan. Leonardo racconta una difesa che diventa struttura
, ma anche un titolo su cui molti ribilanciano, perché la narrativa corre veloce. Stellantis ricorda che le transizioni industriali sono fatte di curve
, non di linee dritte. E il confronto tra Monte Paschi e UniCredit suggerisce una rotazione dentro il tema banche
, non una sentenza sul settore. Le piazze sono piene di voci, ma i portafogli migliori, di solito, nascono da decisioni prese quando è tutto più silenzioso". La top 5 dei titoli più venduti e più acquistati
Da notare soprattutto che la concentrazione degli acquisti e delle vendite solitamente avviene sugli stessi titoli, che compaiono con maggiore frequenza negli ordini degli investitori in entrambe le direzioni. Secondo i dati interni BG SAXO, la classifica degli acquisti
da inizio anno a oggi vede cinque nomi in testa: NVIDIA, Leonardo, Stellantis, STMicroelectronics e Banca Monte dei Paschi di Siena
. Sul lato delle vendite
, invece, il podio cambia leggermente: Leonardo e Stellantis
sono le più vendute, seguite da NVIDIA, STMicroelectronics e UniCredit
.
Complessivamente, queste sei società rappresentano circa il 10% di tutte le operazioni
effettuate nel periodo analizzato. Tra queste operazioni, il 58% è costituito da acquisti e il 42% da vendite, a conferma di una tendenza prevalente a entrare o rafforzare le posizioni piuttosto che ridurle.Quattro titoli compaiono in entrambe le classifiche
: NVIDIA, Leonardo, Stellantis, STMicroelectronics. La loro presenza riflette un interesse operativo reale
: questi titoli sono al centro della conversazione, muovono emozioni e domande. Gli investitori li usano sia per aprire o rafforzare posizioni sia per ribilanciare il portafoglio. In alcuni casi si tratta di prese di profitto, in altri di riduzione del rischio o semplicemente di piccoli aggiustamenti dettati dalla gestione quotidiana degli investimenti.Il tema dell'Intelligenza artificiale resta ma si chiede di più
Il messaggio più chiaro di questa analisi è che l’intelligenza artificiale resta una calamita
. NVIDIA è prima tra gli acquisti e terza tra le vendite. Questa combinazione indica un comportamento diffuso: molti investitori puntano sul potenziale di lungo periodo e continuano ad aumentare l’esposizione, ma intervengono anche per gestire la volatilità, riducendo parzialmente la posizione quando i prezzi salgono o quando il rischio percepito aumenta.Il mercato entra in una "fase più adulta" e chiede prove
: ricavi che crescono, margini che reggono, e soprattutto la capacità di trasformare l’ondata di domanda in guadagni reali. È qui che il 2026 può diventare interessante
: l’AI continuerà ad essere un trend, ma cambierà ciò che gli investitori chiedono da questo comparto. L’AI nel 2026 potrebbe premiare chi sa distinguere tra "tema" e "azienda". Il tema può essere fortissimo, ma le aziende dentro al tema non si muovono tutte allo stesso modo, e il mercato inizia a fare differenze più nette.La Difesa resta centrale ma il prezzo non sale in linea rettaLeonardo
è tra i titoli più comprati e più venduti, un segnale che il tema difesa resta centrale, ma non è una strada dritta
. Da una parte, molti investitori continuano a costruire esposizione sulla sicurezza e sull’autonomia industriale europea, dall’altra, proprio perché il tema è forte e visibile, il titolo diventa anche il terreno perfetto per ribilanciamenti.
Il 2026 può essere l’anno in cui il mercato guarda meno alla parola "difesa" e più alle domande più classiche
per valutare ogni azienda, che però restano decisive: capacità produttiva, tempi di consegna, margini
e disciplina nell’esecuzione. Il rischio è sempre lo stesso, ed è molto umano: aspettarsi che la realtà operativa corra veloce quanto la narrativa. Quando le attese salgono più in fretta dei risultati, molti preferiscono rimettere ordine in portafoglio, e le vendite aumentano. È esattamente ciò che questa doppia classifica suggerisce.Auto e banche: due classici ma con una rotazione interna Stellantis
è terza tra gli acquisti e seconda tra le vendite. Questo racconta bene la situazione attuale del settore auto: è un comparto enorme,
conosciuto, vicino agli investitori, ma anche in piena transizione
, con una forte concorrenza, innovazioni tecnologiche, prezzi sotto pressione e una domanda a volte imprevedibile. In questo contesto, è normale che sia presente un flusso continuo di ingressi e uscite, in quanto molti investitori saranno più preoccupati di gestire l’incertezza rispetto al tentativo di indovinare il punto perfetto.
Se guardiamo al mondo bancario
, invece, il quadro è particolarmente interessante in quanto, in questo caso, i titoli di acquisti e vendite non sono gli stessi: Banca Monte dei Paschi di Siena
è tra le più acquistate, mentre UniCredit
è tra le più vendute. Non si tratta di un giudizio definitivo sul settore, quanto piuttosto un segnale di rotazione interna
: alcuni investitori privilegiano titoli con prospettive particolari, spesso più volatili e legati a eventi societari, mentre altri realizzano profitti o riducono l’esposizione su nomi di grandi dimensioni e ampiamente presenti nei portafogli. Nel 2026, per le banche la variabile chiave resta una
, anche se sembra non essere ancora sotto i riflettori: i tassi d’interesse
. I rischi da tenere presenti
Il rischio principale
è quello di confondere attività con opportunità
. Un titolo molto scambiato può anche essere un titolo che consuma attenzione e decisioni, ma senza migliorare davvero la qualità del portafoglio.
Il secondo rischio riguarda le aspettative
, soprattutto nei settori di tecnologia e difesa. Quando il mercato si abitua alle buone notizie, smette di premiarle e inizia a reagire negativamente a qualsiasi elemento che non sia perfetto.
Il terzo rischio è macro: crescita e tassi
. Se questi due elementi cambiano rapidamente, si modificano anche le narrazioni del mercato. E quando la narrazione cambia, di solito cambiano anche le classifiche dei titoli più scambiati.