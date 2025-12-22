Milano 9:05
44.735 -0,05%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:05
9.857 -0,41%
24.323 +0,14%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3809. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3833, mentre il primo supporto è stimato a 1,3785.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```