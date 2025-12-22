Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3809. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3833, mentre il primo supporto è stimato a 1,3785.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)