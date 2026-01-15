UE, BEI: finanziamento di 90 milioni a METLEN in Grecia

(Teleborsa) -ha approvato un finanziamento di 90 milioni di euro a favore di METLEN Energy & Metals, a sostegno di investimenti strategici presso lo storico complesso industriale Aluminium of Greece dell'azienda, nella Grecia centrale, volti a rafforzare l'approvvigionamento di bauxite e gallio dell'Unione europea, due materie prime essenziali per la transizione verde e digitale dell'Europa.prevede la modernizzazione delle attività di estrazione della bauxite, un elemento fondamentale per la produzione di alluminio, e lo sviluppo di un nuovo impianto di produzione di gallio, segnando un passo importante verso il rafforzamento dell'autonomia strategica dell'Europa nelle materie prime essenziali.è pienamente in linea con gli obiettivi dell'European Critical Raw Materials Act (CRMA) e contribuisce a ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni, migliorando al contempo la resilienza e la sostenibilità delle catene del valore industriali europee.Il Vicepresidente della BEIha dichiarato : "Questo investimento rappresenta una pietra miliare per l'autonomia industriale e strategica dell'Europa. Sostenendo METLEN, la BEI sostiene il primo progetto europeo di produzione di gallio finanziato dalla BEI, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime essenziali, indispensabili per la transizione verde e digitale. È un chiaro esempio di come i finanziamenti europei possano sostenere contemporaneamente l'innovazione industriale, lo sviluppo regionale e l'azione per il clima".PerPresidente Esecutivo di METLEN " METLEN dimostra di poter svolgere un ruolo di primo piano nel plasmare un'industria europea resiliente, verde e competitiva. Con il finanziamento della BEI, confermiamo l'importanza strategica del nostro investimento per l'Europa. Stiamo realizzando un progetto epocale che rafforza in modo decisivo l'autosufficienza dell'Europa in materie prime essenziali, introducendo per la prima volta il gallio nellaIl finanziamento della BEI è erogato nell'ambito del programma REPowerEU,