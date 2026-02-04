Bastogi, effetti finanziari netti per 62 milioni di euro da cessione Forumnet Holding

(Teleborsa) - Bastogi
, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, ha fornito alcune precisazioni
sull'accordo preliminare
per la cessione del 100% del capitale di Forumnet Holding
al gruppo internazionale Live Nation.
In particolare, il meccanismo di determinazione del prezzo
concordato tra le parti prevede che il valore economico dell'impresa indipendente dalla sua struttura finanziaria (Enterprise Value), determinato in 90 milioni di euro, venga rettificato alla data del closing per tenere conto: della posizione finanziaria netta del Gruppo Forumnet e dello scostamento del capitale circolante netto consolidato rispetto a un ammontare target previamente definito dalle parti.
Sulla base dei dati al 30 settembre 2025, il prezzo teorico
risulterebbe pari a circa 103 milioni di euro
, per effetto di una rettifica netta positiva alla data di circa 13 milioni di euro.
Sempre sulla base di tali dati, gli effetti finanziari netti
per il Gruppo Bastogi sono circa 62 milioni di euro
. Infine, precisa che il valore di iscrizione contabile della partecipazione nel bilancio separato di Bastogi è pari a circa 15 milioni di euro.