Bastogi riesce a fare prezzo e strappa in Borsa su plusvalenza da cessione Forumnet

Bastogi

(Teleborsa) - Dopo essere stata, èil titolo, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, che stamattina ha annunciato un accordo preliminare per laal gruppo internazionale Live Nation.Bastogi è entrata in contrattazione con un prezzo pari a 0,98 euro, rispetto alla chiusura precedente di 0,786 euro, mostrando unLa società ha reso noto che, sulla base dei dati al 30 settembre 2025, il prezzo teorico della cessione risulta pari a circa 103 milioni di euro, per effetto di una rettifica netta positiva alla data di circa 13 milioni di euro. Sempre sulla base di tali dati, gli. La società ha anche precisato che il valore di iscrizione contabile della partecipazione nel bilancio separato di Bastogi è pari a circa 15 milioni di euro.L'operazione, che dovrebbe essere, riguarda l', grande arena al coperto che ospita concerti, eventi sportivi e congressi. La struttura ospiterà anche il pattinaggio di figura e di velocità su pista corta durante le Olimpiadi invernali del 2026.