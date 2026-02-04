Bastogi riesce a fare prezzo e strappa in Borsa su plusvalenza da cessione Forumnet

(Teleborsa) - Dopo essere stata a lungo sospesa per eccesso di rialzo
, è riuscita a fare prezzo poco prima delle 14
il titolo Bastogi
, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, che stamattina ha annunciato un accordo preliminare per la cessione del 100% del capitale di Forumnet Holding
al gruppo internazionale Live Nation.
Bastogi è entrata in contrattazione con un prezzo pari a 0,98 euro, rispetto alla chiusura precedente di 0,786 euro, mostrando un rialzo di quasi il 30%
.
La società ha reso noto che, sulla base dei dati al 30 settembre 2025, il prezzo teorico della cessione risulta pari a circa 103 milioni di euro, per effetto di una rettifica netta positiva alla data di circa 13 milioni di euro. Sempre sulla base di tali dati, gli effetti finanziari netti per Bastogi sono circa 62 milioni di euro
. La società ha anche precisato che il valore di iscrizione contabile della partecipazione nel bilancio separato di Bastogi è pari a circa 15 milioni di euro.
L'operazione, che dovrebbe essere completata nel mese di aprile
, riguarda l'Unipol Forum di Milano
, grande arena al coperto che ospita concerti, eventi sportivi e congressi. La struttura ospiterà anche il pattinaggio di figura e di velocità su pista corta durante le Olimpiadi invernali del 2026.