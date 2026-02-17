Portland General Electric acquista asset nello stato di Washington per 1,9 miliardi di dollari

Portland General Electric

(Teleborsa) -ha annunciato undi generazione, trasmissione e servizi di utility nello stato di Washington da PacifiCorp per, con un multiplo del prezzo di acquisto pari a 1,4 volte la base tariffaria stimata per il 2026. PGE prevede una accretion nel primo anno completo dopo la chiusura dell'operazione e un miglioramento complessivo dell'utile per azione (EPS) a lungo termine e della crescita dei dividendi di PGE.Fondamentale per questa acquisizione è la partnership di PGE con Manulife Infrastructure Fund e le sue affiliate, tra cui John Hancock Life Insurance Company, che insieme saranno azionisti di minoranza del business dei servizi utility di Washington.è un investitore esperto e a lungo termine in infrastrutture, con radici nella regione, avendo gestito aziende agricole e foreste nel Pacifico nord-occidentale per oltre due decenni.Sono stati anche raggiunti accordi per laper un totale di 615 MW, di cui 425 MW di proprietà dell'azienda.PGEutili rettificati per ilda 3,33 a 3,53 dollari per azione e conferma una crescita degli utili per azione a lungo termine del 5-7%. I risultati per l'intero anno 2025 sono pari a 2,77 dollari per azione; i risultati finanziari rettificati sono pari a 3,05 dollari per azione, che riflettono una crescita della domanda industriale del 14% su base annua, compensata dalle condizioni meteorologiche storiche del quarto trimestre che hanno ridotto gli utili di 17 centesimi.