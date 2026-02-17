Milano 12:16
45.611 +0,42%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 12:16
10.498 +0,23%
Francoforte 12:16
24.803 +0,01%

Portland General Electric acquista asset nello stato di Washington per 1,9 miliardi di dollari

Energia, Finanza
Portland General Electric acquista asset nello stato di Washington per 1,9 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Portland General Electric ha annunciato un accordo per l'acquisizione di alcune attività di generazione, trasmissione e servizi di utility nello stato di Washington da PacifiCorp per 1,9 miliardi di dollari, con un multiplo del prezzo di acquisto pari a 1,4 volte la base tariffaria stimata per il 2026. PGE prevede una accretion nel primo anno completo dopo la chiusura dell'operazione e un miglioramento complessivo dell'utile per azione (EPS) a lungo termine e della crescita dei dividendi di PGE.

Fondamentale per questa acquisizione è la partnership di PGE con Manulife Infrastructure Fund e le sue affiliate, tra cui John Hancock Life Insurance Company, che insieme saranno azionisti di minoranza del business dei servizi utility di Washington. Manulife Investment Management è un investitore esperto e a lungo termine in infrastrutture, con radici nella regione, avendo gestito aziende agricole e foreste nel Pacifico nord-occidentale per oltre due decenni.

Sono stati anche raggiunti accordi per la costruzione di due progetti ibridi solari e a batteria per un totale di 615 MW, di cui 425 MW di proprietà dell'azienda.

PGE prevede utili rettificati per il 2026 da 3,33 a 3,53 dollari per azione e conferma una crescita degli utili per azione a lungo termine del 5-7%. I risultati per l'intero anno 2025 sono pari a 2,77 dollari per azione; i risultati finanziari rettificati sono pari a 3,05 dollari per azione, che riflettono una crescita della domanda industriale del 14% su base annua, compensata dalle condizioni meteorologiche storiche del quarto trimestre che hanno ridotto gli utili di 17 centesimi.

(Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)
Condividi
```