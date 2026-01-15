NextGeo compra nuova unità navale da 112 milioni di dollari per maxi commessa da Saipem

Next Geosolutions Europe

(Teleborsa) -, società nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che, tramite la controllata Rana Subsea, ha sottoscritto unaconrelativa alla fornitura di servizi di "SAT diving", nell'area del Medio Oriente. L'avvio della fase operativa è previsto nel Q2 2026, con una durata di 36 mesi continuativi, ed ulteriori tre opzioni di estensione da sei mesi ciascuna. L'accordo presenta un valore base complessivo di circaContestualmente, Next Geosolutions ha comunicato l'ingresso nella propria flotta di una, IMO No. 9660102, dalla società norvegese Siem Day II AS ("Siem"), per un valore di acquisto complessivo pari a circa. La nave, classificata come Offshore Subsea Construction Vessel (OSCV), che sarà rinominata "NG Supporter", sarà impiegata per lo sviluppo della commessa con Saipem e per altre complesse operazioni subsea, lavori di Construction e Installation Support, oltre che attività di Inspection, Maintenance & Repair (IMR), principalmente nel mercato dell'Oil & Gas. L'investimento per l'acquisizione della nave verrà finanziato attraverso mezzi propri e il ricorso ad un finanziamento bancario in corso di definizione."L'acquisizione della NG Supporter rappresenta undel Gruppo - ha comunicato il- Si tratta di un'operazione che nasce anche da una visione internazionale, maturata grazie alla nostra presenza in UK, uno tra i principali paesi di riferimento per il mercato offshore globale. L'ingresso di questo nuovo asset rappresenta un valore aggiunto per sostenere la crescita e la diversificazione delle nostre attività nei mercati di riferimento, ampliando ulteriormente le nostre capacità nel segmento subsea ad alta complessità, consentendoci, così, di rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze dei clienti e dei progetti internazionali in corso e futuri".La LOI con Saipem, oltre a stabilire l'impiego dedicato della nuova unità navale "NG Supporter", prevede anche un sistema di saturazione modulare di proprietà, un team tecnico altamente qualificato e ad attrezzature tecnologicamente avanzate, incluse opzioni per Work Class Remotely Operated Vehicle (ROV) e Hyperbaric Reception Facility (HRF). La LOI consente alla NextGeo di garantire un significativo, rafforzando anche la prevedibilità dei flussi economici."La Letter of Intent siglata con Saipem,, con nuovi volumi e una migliore e ampliata presenza nei mercati internazionali e in particolare quelli del Medio Oriente, ad oggi quello a maggiore potenziale per il settore subsea - ha aggiunto il- Siamo parallelamente orgogliosi di comunicare l'acquisizione della NG Supporter, una nave dagli elevati standard qualitativi, in grado di offrire servizi offshore complessi e che siamo sicuri ci aiuterà a rafforzare la nostra flotta con un'unità altamente specializzata per garantire maggiore efficacia alle esigenze di progetti sempre più complessi, in contesti operativi sfidanti".