Dexelance, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 70 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Dexelance (ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha deliberato di attribuire al CdA una delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche in più tranche, il capitale sociale di Dexelance, per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data odierna e per un importo massimo complessivo di 70 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.

In particolare: per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 50 milioni di euro mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto; e per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 20 milioni di euro, al servizio dell'esercizio a pagamento di warrant da abbinare gratuitamente alle nuove azioni.

All'assemblea sono intervenute complessive 20.175.161 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 74,93% del capitale sociale.

