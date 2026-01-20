Dexelance, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 70 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti
di Dexelance
(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha deliberato di attribuire al CdA una delega
ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche in più tranche, il capitale sociale di Dexelance, per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data odierna e per un importo massimo complessivo di 70 milioni di euro
, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.
In particolare: per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 50 milioni di euro mediante emissione di azioni ordinarie
, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto; e per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 20 milioni di euro, al servizio dell'esercizio a pagamento di warrant
da abbinare gratuitamente alle nuove azioni.
All'assemblea sono intervenute complessive 20.175.161 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 74,93% del capitale
sociale.(Foto: © rawpixel)