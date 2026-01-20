Dexelance, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 70 milioni di euro

Dexelance

(Teleborsa) - L'di(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, haad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche in più tranche, il capitale sociale di Dexelance, per un periodo di 1 anno a decorrere dalla data odierna e per un importo massimo complessivo di, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.In particolare: per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 50 milioni di euro mediante emissione di, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto; e per un importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 20 milioni di euro, al servizio dell'esercizio a pagamento dida abbinare gratuitamente alle nuove azioni.All'assemblea sono intervenute complessive 20.175.161 azioni ordinarie, rappresentanti circa ilsociale.