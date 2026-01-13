Smart Capital, nuova composizione del capitale sociale post aumento in opzione

Smart Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, rende nota lariveniente dall’esecuzione, al termine del periodo di opzione, dell’, a pagamento e in via scindibile e progressiva, deliberato dal Cda in data 11 novembre 2025, in parziale esercizio della delega allo stesso attribuita dall’Assemblea straordinaria del 15 novembre 2024, tramite la sottoscrizione e liberazione di 1.233.705 nuove azioni ordinarie Smart Capital, per un controvalore complessivo di 2.035.613,25 euro.Il capitale sociale è attualmente composto da 30.701.322 azioni, di cui 29.036.067 ordinarie e 1.665.255 a voto plurimo, per un controvalore complessivo pari a 30.701.322,00 euro.La società fa inoltre presenta che sono in essere con investitoriper la, entro il 30 aprile 2026, al prezzo di 1,65 euro per azione, dell’non sottoscritto durante il periodo di opzione e al termine dell’offerta in Borsa.