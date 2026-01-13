Milano 16:37
Smart Capital, nuova composizione del capitale sociale post aumento in opzione

(Teleborsa) - Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, rende nota la nuova composizione del capitale sociale riveniente dall’esecuzione, al termine del periodo di opzione, dell’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile e progressiva, deliberato dal Cda in data 11 novembre 2025, in parziale esercizio della delega allo stesso attribuita dall’Assemblea straordinaria del 15 novembre 2024, tramite la sottoscrizione e liberazione di 1.233.705 nuove azioni ordinarie Smart Capital, per un controvalore complessivo di 2.035.613,25 euro.

Il capitale sociale è attualmente composto da 30.701.322 azioni, di cui 29.036.067 ordinarie e 1.665.255 a voto plurimo, per un controvalore complessivo pari a 30.701.322,00 euro.

La società fa inoltre presenta che sono in essere con investitori accordi vincolanti per la sottoscrizione, entro il 30 aprile 2026, al prezzo di 1,65 euro per azione, dell’intero importo residuo dell’Aumento di Capitale non sottoscritto durante il periodo di opzione e al termine dell’offerta in Borsa.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)
