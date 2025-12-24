Milano 23-dic
Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 23 dicembre

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un ribasso dello 0,46%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3655. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3766 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3618.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
