Analisi Tecnica: CHF/USD del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7857. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,7932. Il peggioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,783.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)