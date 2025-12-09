Milano 12:19
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,34%.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,8082, mentre il primo supporto è stimato a 0,8045. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,8119.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
