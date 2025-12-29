Milano 12:33
44.539 -0,15%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 12:33
9.875 +0,05%
Francoforte 12:33
24.338 -0,01%

Assogestioni, risparmio gestito: a novembre rallenta la raccolta

Mappa mensile del risparmio gestito

Economia
Assogestioni, risparmio gestito: a novembre rallenta la raccolta
(Teleborsa) - Il mercato italiano del risparmio gestito ha terminato il mese di novembre con un patrimonio di 2.621 miliardi euro e una raccolta netta pari a -4,5 miliardi euro. Lo rende noto l’Ufficio Studi di Assogestioni, pubblicando i dati parziali della mappa mensile.

Dalla lettura preliminare si evince che i fondi aperti hanno registrato deflussi per 2,2 miliardi euro a novembre, influenzati principalmente dal dato di -1,5 miliardi euro dei monetari.

In territorio positivo per soli 291 milioni euro la raccolta netta dei prodotti obbligazionari.

Infine, i dati provvisori di novembre mostrano deflussi sia per le gestioni di portafoglio retail (-1,3 miliardi euro) sia per quelle istituzionali (-1,4 miliardi euro).
Condividi
```