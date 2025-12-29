Circle Group sigla un nuovo contratto per l’ecosistema Milos

Circle

(Teleborsa) -- PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – annuncia la firma di un nuovo contratto con un primario operatore del settore logistico intermodale mediterraneo, per un valore complessivo di circa 260.000 euro, relativo alla fornitura delle soluzioni dell’ecosistema Milos.Il progetto, spiega una nota, prevede l’adozione di un ecosistema integrato di soluzioni digitali finalizzato a rendere più efficienti, sicure e pienamente conformi alle normative europee le attività operative e la gestione dei flussi informativi lungo la supply chain. In particolare, verrà implementata la piattaforma Milos® Transport Federative Platform (TFP), piattaforma federativa progettata per interoperare nativamente con i sistemi informativi aziendali del cliente e per digitalizzare lo scambio dei dati tra gli attori della catena logistica, promuovendo un approccio completamente digitale ed un significativo efficientamento dei processi operativi.A supporto della gestione documentale, il progetto include l’adozione della soluzione Accudire ExAc, per la generazione e gestione dei documenti di trasporto digitali come e-CMR ed e-DDT, affiancata dal Milos® e-CMR / e-DDT connector, sviluppato per garantire pienainteroperabilità con piattaforme di terze parti presenti sul mercato e consentire l’acquisizione automatizzata dei documenti emessi anche da ulteriori soggetti coinvolti nella supply chain, riducendo tempi, costi operativi e margini di errore.Il contratto prevede inoltre l’attivazione della piattaforma Milos® eFTI, soluzione realizzata per assicurare la conformità al Regolamento europeo eFTI (EU 1056/2022) e per abilitare, quando richiesto, la condivisione strutturata e sicura dei dati con la Pubblica Amministrazione anticipando l’evoluzione normativa in materia di trasporto e logistica digitale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione della supply chain e risponde anche agli obiettivi di efficientamento, interoperabilità e sostenibilità promossi dai programmi di finanziamento dedicati al settore logistico, confermando il ruolo di Circle Group come partner tecnologico di riferimento per operatori complessi e intermodali."Questo nuovo contratto conferma il valore delle nostre soluzioni Milos come abilitatore concreto dei processi di digitalizzazione, interoperabilità e conformità normativa per gli operatori della supply chain. Siamo orgogliosi di questoe si inserisce perfettamente negli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”, orientato allo sviluppo di una logistica più efficiente, efficace e sostenibile", commenta