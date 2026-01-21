Circle Group, contratto da oltre 300mila euro con operatore logistico italiano per digitalizzazione operazioni intermodali

CIRCLE Group

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo con un primario operatore logistico italiano, per l’avvio di un progetto strutturato di, della durata di 9 mesi, con lo scopo di proseguire il percorso di digitalizzazione dell’azienda mettendo a disposizione l’evoluzione delle piattaforme MILOS® (MILOS TOS, Milos eFTI Platform, Milos e-DDT Connector, Milos Federative Services Connector, ERP & TMS Connector, Mastersped).L’accordo prevede un’evoluzione significativa dei processi dell’azienda grazie alle piattaforme MILOS® e l’implementazione di un progetto integrato basato sulle soluzioni dell’ecosistema, finalizzato alla digitalizzazione delle attività svolte all’interno dei terminal, al potenziamento dell’efficienza operativa trasportistica, all’automazione dei processi fisici e informativi (terminal, magazzino, controlli, carico/scarico) e al miglioramento dell’interoperabilità tra i diversi sistemi coinvolti nella catena logistica e intermodale del primario operatore nell’area Med.Il valore complessivo dell’accordo, riferito all’attuale perimetro contrattuale, è pari a, con, anche in funzione dell’evoluzione dei requisiti operativi e delle opportunità di integrazione ulteriori all’interno dell’ecosistema logistico del cliente.Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione dei nodi logistici privati e di(Electronic Freight Transport Information), nel quale Circle Group opera come technology provider da anni, anche in relazione ai programmi di investimento (Login Business) supportati da fondi PNRR.