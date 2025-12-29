d’Amico firma il contratto per due nuove navi MR1 Eco Design

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, comunica che la propria controllata operativa d’Amico Tankers (Irlanda), ha firmato un contratto di costruzione con GuangzhouShipyard International Company Limited (“GSI”), Cina, per l'acquisto di due nuove navi cisterna ‘Medium Range 1’ (MR1 - 40.000 tonnellate di portata lorda) al prezzo di 43,2 milioni di dollari ciascuna.È previsto che queste due nuove navi, estremamente efficienti dal punto di vista energetico, vengano consegnate a d’Amico Tankers rispettivamente nei mesi di aprile e luglio 2029. d’Amico Tankers dispone inoltre di un’opzione, esercitabile entro tre mesi dalla firma del contratto di costruzione, per ordinare una o due ulteriori navi della stessa tipologia.Ad oggi, spiega una nota, la flotta DIS comprende 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 27 navi di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo), con un’età media pari a 9,5 anni., ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la firma del contratto per la costruzione di due navi cisterna MR1 di elevata qualità e “eco-design” presso un cantiere navale di primaria reputazione.: al pescaggio di progetto ed alla potenza continua normale erogabile del motore principale, consumeranno circa 4,0 tonnellate di olio combustibile al giorno in meno (riduzione di circa il 20%) e potranno trasportare circa 4.000 metri cubi di carico in più (aumento di circa l’8%) rispetto alle nostre già efficienti MR1 “eco-design” attualmente in servizio. Le MR1 in costruzione presso GSI saranno inoltre predisposte per l’utilizzo di metanolo e per l’alimentazione elettrica da terra, certificate per l’impiego di biocarburanti e cyber-resilienti. Questo investimento, pari a circa 86,4 milioni di dollari, rientra nel nostro programma di rinnovo della flotta, avviato con la vendita delle nostre quattro unità più anziane negli ultimi due anni, e rafforza la nostra strategia di lungo termine volta a operare una flotta moderna ed efficiente sotto il profilo ambientale. In un contesto caratterizzato da un portafoglio ordini molto limitato e da una flotta in rapido invecchiamento in questo segmento,unitamente al continuo interesse dei principali noleggiatori per navi MR1, queste nuove unità contribuiranno a rafforzare ulteriormente la nostra posizione competitiva".