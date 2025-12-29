Dalle PMI a SACE: una “filiera allungata” per raggiungere i mercati del futuro

(Teleborsa) -appaiano oggi decisamente più solidi ed affidabili rispetto ad un passato neanche troppo lontano. E questa solidità è ben testimoniata dalla prevista chiusura anticipata della procedura di infrazione per deficit eccessivo, dal nostro avanzo primario ormai consolidato, nonché dal miglioramento del giudizio di tutte le Agenzie di Rating". Lo sottolineaspiegando che "tuttavia, questa necessità di consolidare i conti pubblici per rafforzare la fiducia nel sistema Italia non ha permesso di attivare stimoli finanziari “booster” in grado di imprimere all’economia accelerazioni immediate. Di conseguenza, un forte riflettore è stato acceso sulle prospettive di crescita del PIL italiano che, anche secondo le previsioni d’Autunno della Commissione Europea, appaiono più modeste rispetto alla media dell’Eurozona. Dunque,E - prosegue Ferretti -su cui. Lo dimostrano i dati stessi: nel 2024 il nostro export ha raggiunto i 625 mld circa (+34% rispetto al periodo pre pandemico); nei primi dieci mesi del 2025 l’export italiano è cresciuto del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 (molto meglio di Germania e Francia);è che rispetto al passato la partita dell’export è diventata molto più complessa. Infatti, i dazi imposti da Trump non solo hanno colpito direttamente e con diversa intensità i diversi Paesi, ma, soprattutto, hanno iniettato il virus dell’incertezza in un delicato sistema di vasi comunicanti alterandone così tutti gli equilibri interni. In questo scenario, per l’Italia, particolarmente esposta verso gli USA, due aspetti diventano fondamentali: la diversificazione dei mercati target e la creazione di una “filiera allungata”.Per quanto riguarda il primo punto, appare ormai indispensabile per leIn quest’ottica - sottolinea ancora l'economista - "l’Export Credit Agency partecipata dal Ministero dell’Economia, ha individuato, una decina di “Mercati del futuro”, selezionati tra i mercati prioritari del Piano per Export, ossia Paesi con elevato potenziale di sviluppo in grado di accogliere quote crescenti del nostro export. Tra questi primeggiano, ad esempio, Emirati ed Arabia Saudita che hanno evidenziato negli ultimi 15 anni tassi di crescita medi annui dell’export italiano del 5,7% e del 6,2%, ma anche paesi asiatici, quDa non trascurare poi, Paesi africani quali Algeria e Marocco che rientrano nell’Africa Champion Program, un progetto varato da SACE per supportare le imprese italiane nella conclusione di accordi commerciali con le controparti africane. Inoltre,” non solo del made in Italy tradizionale, ma anche di un export ad alta intensità tecnologica che può riguardare il settore aereo spaziale, la robotica, il settore dell’agritech, nonché lo smart building caratterizzato da elevati standard ambientali".Il secondo puntoper il nostro export si scontra con uno scenario geo politico di rara incertezza ed in continua evoluzione. In questo contesto la classica filiera costituita da aziende leader e dalle PMI deve subire una modifica genetica che la trasformi in una sorta di filiera allungata che vada a comprendere oltre alle aziende produttive, quegli organismi istituzionali in grado di supportare le aziende in tutto il processo di internazionalizzazione quali CdP, SIMEST, ICE e SACE. Senza, ovviamente, escludere da questa filiera allungata il supporto offerto dalle nostre rappresentanze diplomaticheall’estero. In questo contesto, ad esempio,ha intensificato gli sforzi, in coordinamento con gli altri soggetti del Sistema Italia, per far conoscere alle nostre imprese".Conclude Ferretti: "E se effettivamente le nostre aziende, grazie allariusciranno a diversificare progressivamente i Paesi di sbocco, l’auspicio del ministro Tajani di raggiungere nei prossimi anni i