Farmacosmo cede il 50% di BauCosmesi: valorizzazione da 10 milioni e focus su crescita nel pet

(Teleborsa) - Il Gruppo Farmacosmo
ha sottoscritto un accordo per la cessione
del 50%
di BauCosmesi
, società controllata attiva nel canale pet attraverso il portale baucostmesi.it, a Pet Being
, guidata da Nicolò Galante. L’operazione valorizza il 100% di BauCosmesi 10 milioni di euro, a fronte di un investimento iniziale di circa 0,5 milioni
, segnando una significativa creazione di valore per il gruppo quotato su Euronext Growth Milan .
L’operazione rientra nella strategia
di Farmacosmo di aprire il capitale delle proprie partecipate a partner industriali qualificati, capaci di supportarne la crescita con competenze e risorse finanziarie. A seguito della transazione
, Farmacosmo manterrà una partecipazione del 12% nel capitale di BauCosmesi, continuando a supportarne lo sviluppo e confermando la volontà di restare coinvolta nella creazione di valore nel lungo periodo.
Il corrispettivo complessivo
per l’acquisto del 55% del capitale sociale di BauCosmesi – includendo anche il 5% ceduto dall’amministratore delegato Andrea Bianchi – ammonta a 4,4 milioni di euro, di cui 4 milioni a beneficio di Farmacosmo, più un earn-out fino a 1,1 milioni legato al raggiungimento di specifici obiettivi di performance
nel 2026. L’operazione è condizionata all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Farmacosmo, convocata per il 14 gennaio 2026, in quanto classificata come “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.
Negli ultimi due anni BauCosmesi ha registrato una crescita rilevante
: i ricavi sono passati da circa 0,35 milioni a quasi 7 milioni di euro, grazie all’integrazione delle competenze logistiche e digitali del gruppo. Al 31 dicembre 2024, la società ha chiuso con un valore della produzione di 4 milioni, un EBITDA
di 0,5 milioni e un utile di 0,3 milioni. È stata inoltre deliberata la distribuzione di dividendi
per 200 mila euro
.
Secondo Farmacosmo, l’operazione rafforza la solidità finanziaria
del gruppo e, insieme ad altre recenti transazioni, genera un flusso di cassa complessivo positivo di circa 6,5 milioni di euro, con ulteriori potenziali incassi futuri, sostenendo la strategia di investimento in realtà ad alto potenziale nel settore e-commerce e pet.(Foto: Scott Graham su Unsplash)