Farmacosmo cede il 50% di BauCosmesi: valorizzazione da 10 milioni e focus su crescita nel pet

Gruppo Farmacosmo

(Teleborsa) - Ilha sottoscritto un accordo per ladeldi, società controllata attiva nel canale pet attraverso il portale baucostmesi.it, a, guidata da Nicolò Galante. L’operazione valorizza il 100% di BauCosmesi 10 milioni di euro, a fronte di un investimento iniziale di circa, segnando una significativa creazione di valore per il gruppo quotato su Euronext Growth Milan .L’operazione rientra nelladi Farmacosmo di aprire il capitale delle proprie partecipate a partner industriali qualificati, capaci di supportarne la crescita con competenze e risorse finanziarie. A seguito della, Farmacosmo manterrà una partecipazione del 12% nel capitale di BauCosmesi, continuando a supportarne lo sviluppo e confermando la volontà di restare coinvolta nella creazione di valore nel lungo periodo.Ilper l’acquisto del 55% del capitale sociale di BauCosmesi – includendo anche il 5% ceduto dall’amministratore delegato Andrea Bianchi – ammonta a 4,4 milioni di euro, di cui 4 milioni a beneficio di Farmacosmo, più un earn-out fino a 1,1 milioni legato al raggiungimento di specifici obiettivi dinel 2026. L’operazione è condizionata all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Farmacosmo, convocata per il 14 gennaio 2026, in quanto classificata come “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.Negli ultimi due anni BauCosmesi ha registrato una: i ricavi sono passati da circa 0,35 milioni a quasi 7 milioni di euro, grazie all’integrazione delle competenze logistiche e digitali del gruppo. Al 31 dicembre 2024, la società ha chiuso con un valore della produzione di 4 milioni, undi 0,5 milioni e un utile di 0,3 milioni. È stata inoltre deliberata la distribuzione diperSecondo Farmacosmo, l’operazione rafforza ladel gruppo e, insieme ad altre recenti transazioni, genera un flusso di cassa complessivo positivo di circa 6,5 milioni di euro, con ulteriori potenziali incassi futuri, sostenendo la strategia di investimento in realtà ad alto potenziale nel settore e-commerce e pet.