Milano 14:00
44.520 -0,19%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:00
9.870 0,00%
Francoforte 14:00
24.316 -0,10%

Londra: risultato positivo per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Fresnillo
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale dell'argento, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di breve periodo di Fresnillo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,6 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 32,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```