OPS Retail approva cessione del comparto televisivo a VDB e vara prestito obbligazionario convertendo

Netweek

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, giàe quotata su Euronext Milan, ha approvato – previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate – la proposta di, azionista con il 31,738% del capitale, relativa all’acquisizione di alcune partecipazioni del comparto televisivo nell’ambito del processo di dismissione in corso.Nel dettaglio, VDB si impegna ad acquistare il 100% di, il 12,32% die il 16,67% di. A fronte della cessione, VDB assumerà integralmente l’di OPS verso BCC di Roma per circa 4,82 milioni di euro, inclusi interessi maturati per 270 mila euro, oltre al pagamento di 50 mila euro cash. Il corrispettivo base dell’operazione è pari a 5,12 milioni di euro, con un meccanismo di earn-out che potrà portare il valore complessivo fino a un massimo di 5,62 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi di EBITDA nel 2026.L’operazione è stata valutata positivamente da un esperto indipendente, che ha ritenutola, collocando il valore delle partecipazioni in un range compreso tra 4,84 e 5,37 milioni di euro. Il CdA ha ritenuto la proposta rivista più vantaggiosa rispetto a quella originaria, in quanto elimina le criticità legate al pagamento parziale in azioni proprie e alla volatilità del titolo.Contestualmente, il Consiglio ha approvato anche l’emissione di unfino a un massimo di, suddiviso in tranche da 100 mila euro ciascuna, nell’ambito dell’accordo con Global Capital Investment. L’operazione è finalizzata a sostenere il Piano Industriale e il risanamento della controllata DMedia Group.L’Amministratore Delegatoè stato incaricato di finalizzare la documentazione contrattuale e di curare gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente.