Piazza Affari: andamento sostenuto per Nexi

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,31%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,57%, rispetto a -0,49% del).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,242 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,324.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)