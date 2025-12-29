Piazza Affari: rosso per Avio

azienda aerospaziale italiana

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,27 Euro e primo supporto individuato a 28,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)