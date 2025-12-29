Piazza Affari: rosso per Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana
, che presenta una flessione del 2,55% sui valori precedenti.
Il trend di Avio
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Avio
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,27 Euro e primo supporto individuato a 28,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 30,27.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)