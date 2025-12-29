Trump sente Putin e riceve Zelensky: "accordo potrebbe arrivare in un paio di settimane"

(Teleborsa) - Un accordo "è vicino.
Se le cose vanno bene fra poche settimane ci potrebbe essere": Donald Trump
professa ottimista accanto a Volodymyr Zelensky
al termine del loro incontro, preceduto da una lunga e "molto costruttiva" telefonata con Vladimir Putin. "Qualcuno direbbe che siamo al 95%
, io non so la percentuale ma abbiamo fatto molti progressi",
ha detto soddisfatto. Restano comunque, ha ammesso, "uno o due temi spinosi".
Fra questi, senza dubbio, il Donbass
. "E' una questione difficile.
Abbiamo posizioni diverse con la Russia", ha ribadito Zelensky. "Non direi che su questo punto c'è accordo ma ci stiamo avvicinando. E' un grosso problema ma siamo più vicini di quanto probabilmente fossimo. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione", ha spiegato il presidente americano rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse un accordo sul Donbass come zona di libero scambio. Altro nodo
da sciogliere oltre ai territori è una possibile tregua: "Ci stiamo lavorando, capisco Vladimir Putin su questo punto", ha osservato il tycoon. Nel corso della telefonata con lo zar che ha preceduto il bilaterale con Zelensky, Washington e Mosca - ha riferito il Cremlino - hanno concordato sul fatto che una tregua prolunghi solo le ostilità. Altro tema ancora irrisolto
è quello della centrale nucleare di Zaporizhzhia.
Intanto, in una nota diffusa ieri, Palazzo Chigi
fa sapere che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto insieme ad altri Leader europei, una conversazione telefonica con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky,
al termine del loro incontro in Florida. La telefonata ha permesso di fare un punto di situazione sul processo di pace per l’Ucraina e sui prossimi passi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura.
Il Presidente Trump e il Presidente Zelensky
- si legge ancora - hanno illustrato i risultati raggiunti nel negoziato in corso
, con particolare riferimento al tema delle garanzie di sicurezza, e indicato le questioni ancora aperte. Il Presidente Meloni ha nuovamente ricordato l’importanza della coesione tra partner in un momento in cui il processo negoziale segna passi in avanti. È stata inoltre ribadita l’esigenza di mantenere la massima convergenza sui temi che toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei.
Si è infine convenuto che "spetti alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità".