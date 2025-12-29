Milano 17:19
USA, vendite di case in corso +3,3% a novembre

Economia, Macroeconomia
USA, vendite di case in corso +3,3% a novembre
(Teleborsa) - Accelerano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di novembre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un incremento dell'3,3% su base mensile, portandosi a quota 79,2 punti dopo il +2,4% registrato a ottobre.

Il dato si confronta con il +1% atteso dagli analisti.

(Foto: Julien Gaud / Unsplash)
