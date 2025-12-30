A2A e SEA: avviato impianto fotovoltaico a servizio dell'Aeroporto di Linate

Gruppo A2A

(Teleborsa) - È entrato in esercizio ildi, realizzato dal, all’interno dello scalo di, società di gestione degli aeroporti di Milano.Dotato delle migliori tecnologie disponibili su un’area adi circa, non diversamente utilizzabile, la produzione attesa supera i 10 GWh di energia rinnovabile all’anno, con un beneficio ambientale di circa 5.000 tonnellate di CO2 evitate e una produzione annua diequivalente al consumo elettrico di circa 3.700 abitazioni.Si tratta di una importante tappa nel percorso dideidell'aeroporto, in quanto circa il 20% dell’energia utilizzata giornalmente proviene direttamente da questa infrastruttura sita all’interno dello scalo di Linate.Il progetto di A2A, attraverso ildella controllatacon- società del fondo Algebris leader nel fotovoltaico, ha visto la realizzazione di un impianto a terra ad alta efficienza su strutture ad inseguimento solare mono-assiale con moduli mono-cristallini, bi-facciali e antiriflesso."Produrre energia green all’interno dello scalo è una scelta di valore anche per la comunità e per il territorio, una iniziativa che si inserisce nella visione tracciata dal Piano Industriale di A2A al 2035, che prevede investimenti mirati per promuovere l'uso di fonti rinnovabili e accelerare la transizione ecologica", ha dichiarato, Amministratore Delegato di A2A Calore e Servizi."L’entrata in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico di Linate rappresenta un risultato concreto del percorso di sostenibilità di SEA, volto a ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture e a promuovere la progressiva decarbonizzazione dei consumi elettrici dell’aeroporto. La produzione di energia rinnovabile direttamente all’interno dello scalo contribuisce all’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030 del Gruppo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di SEA Milan Airports.