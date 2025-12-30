Analisi Tecnica: CHF/USD del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,01%.
Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7902. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,7922, mentre il primo supporto è stimato a 0,7882.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)