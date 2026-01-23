Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la seduta con una flessione dello 0,83%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,7849. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,7979. Il peggioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,7805.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)