Milano 9:37
44.815 +0,73%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 9:37
10.210 +0,71%
24.844 +1,15%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Apprezzabile rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, in guadagno dello 0,73% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8023 con primo supporto visto a 0,7897. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,7835.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
