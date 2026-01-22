Analisi Tecnica: CHF/USD del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Apprezzabile rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, in guadagno dello 0,73% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8023 con primo supporto visto a 0,7897. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,7835.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)