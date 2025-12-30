Milano 12:41
Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Debole la giornata del 29 dicembre per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,37%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 44.805. Primo supporto visto a 44.370. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 44.200.


