Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Debole la giornata del 29 dicembre per il derivato italiano, che porta a casa un calo dello 0,37%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 44.805. Primo supporto visto a 44.370. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 44.200.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)