Assoreti, a novembre raccolta netta delle reti a 6,4 miliardi (+30,9%)

(Teleborsa) - Aladelleè pari a, segnando un aumento del 30,9% su base annua e del 6,9% rispetto al mese precedente. Le risorse nette destinate ai prodotti del, con un valore complessivo pari a circa 3,4 miliardi di euro, risultano in crescita del 24,7% rispetto a quanto realizzato a novembre 2024 dietro la spinta, in particolare, di un maggiore interesse per i fondi comuni di investimento. Ilsegna una crescita su base annuale del 38,6%, con 3 miliardi di euro; nello specifico, la raccolta netta in strumenti finanziari raggiunge 1,4 miliardi mentre la liquidità cresce di 1,6 miliardi.Ilè, quindi, positivo per, con una crescita del 19% nel confronto con l’anno precedente; le risorse nette investite in soluzioni gestite risultano pari a 32,9 miliardi, mentre circa 21 miliardi di euro gravitano nel comparto amministrato tra strumenti finanziari (20 miliardi) e conti correnti e depositi (882 milioni).Laassociata al servizio di consulenza con fee si attesta a circa 1,3 miliardi di euro con un aumento dei volumi del 31,6% rispetto al mese di novembre 2024; il bilancio da inizio anno, pari a 13,6 miliardi di euro, segna quindi una crescita dell’11,3% a/a. Ilseguiti dalle Reti di consulenza supera la soglia dei 5,4 milioni, con un aumento di circa 18.500 unità rispetto al precedente mese di ottobre."Le Reti realizzano la seconda migliore raccolta mensile di sempre, con volumi record per il mese di novembre e un asset mix maggiormente orientato alle soluzioni di investimento del risparmio gestito. Ci stiamo proiettando verso un risultato conclusivo dell’anno particolarmente importante dal quale traspare la solidità di un’industria la cui continua crescita è conseguenza della capacità di dare risposte alle esigenze dei clienti con un servizio di consulenza sempre più qualificato e con lo sviluppo dell’offerta di valide soluzioni di investimento", dichiara, Segretario Generale dell’Associazione.Ladi quote di fondi comuni di investimento determina volumi diper quasi 1,9 miliardi di euro (+50% a/a), tra gestioni collettive di diritto estero (1,6 miliardi) e di diritto italiano (284 milioni). Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi obbligazionari (1,4 miliardi) e, a seguire, i fondi flessibili (724 milioni); il bilancio è ancora negativo per la categoria azionaria (-284 milioni) e quella bilanciata (-162 milioni).realizzati sui prodotti assicurativi/previdenziali ammontano, nel complesso, a più di 1,1 miliardi di euro (+24,4% a/a); i premi netti in unit linked valgono 788 milioni, quelli destinati alle polizze vita tradizionali e ai prodotti multiramo risultano rispettivamente pari a 106 milioni e 65 milioni, mentre la raccolta netta in prodotti strettamente previdenziali raggiunge i 184 milioni di euro.La raccolta netta inè positiva per 348 milioni di euro (-34,3% a/a); le risorse nette investite si concentrano sulle Gpf (314 milioni).Nel mese di novembre, quindi, il contributo complessivo delle Reti al sistema degli, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per circa 3,1 miliardi di euro, a fronte di un risultato complessivo di sistema negativo per 2,2 miliardi. Da inizio anno l’apporto delle Reti sale, quindi, a 27,3 miliardi di euro, compensando i deflussi registrati, nel loro insieme, dagli altri canali di distribuzione e portando in positivo il bilancio dell’intera industria dei fondi aperti (14,4 miliardi).Larealizzata suglicoinvolge prevalentemente i titoli azionari (949 milioni), con il contributo anche di trasferimenti in entrata di dossier; positivo il saldo delle movimentazioni realizzate sugli exchange traded product (381 milioni), sui certificate (245 milioni) e sui titoli di Stato (130 milioni).