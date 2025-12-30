Edil San Felice rafforza il portafoglio lavori: nuovo incarico da Avio per 3 milioni

Edil San Felice

Avio

(Teleborsa) -amplia il portafoglio ordini e rafforza la partnership con. La società benefit, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nelle manutenzioni e infrastrutture civili e industriali, ha annunciato di aver ricevuto unda Avio per un importo di circaLa commessa riguarda un"chiavi in mano" presso il sito Avio di, in provincia di Roma. Il perimetro delle attività include la progettazione esecutiva, le fasi di permitting e la successiva realizzazione dei lavori. La conclusione dell’intervento è prevista entro il primo trimestre del 2027.L’ordine si inserisce nel solco di unagià avviata nel corso del 2025 tra Edil San Felice e Avio, che ha portato all’acquisizione di ulteriori commesse per la realizzazione di infrastrutture civili presso diversi siti del gruppo aerospaziale. Attraverso questo nuovo incarico, la società conferma la capacità di ampliare progressivamente il proprio, proseguendo nel percorso di diversificazione del business a fianco delle tradizionali attività legate alla manutenzione autostradale.Con questa aggiudicazione, il valore complessivo degliacquisiti da Edil San Felice nel corso del 2025. Un risultato che, sottolinea la società, rende l’esercizio particolarmente significativo dal punto di vista commerciale e garantisce un’elevata visibilità sui ricavi futuri.Il CEOha evidenziato come la nuova commessa rafforzi il ruolo di Edil San Felice al fianco di "una realtà strategica per il sistema Paese come Avio" e rappresenti un’ulteriore conferma della strategia di crescita perseguita dal gruppo. Il manager ha inoltre ricordato che il 2025 si chiude come un anno rilevante non solo per il volume di ordini, ma anche per l’avvio di progetti innovativi, come il recente lancio di, il primo umanoide progettato per operare in sicurezza nei cantieri stradali.