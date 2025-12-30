Edil San Felice rafforza il portafoglio lavori: nuovo incarico da Avio per 3 milioni

(Teleborsa) - Edil San Felice
amplia il portafoglio ordini e rafforza la partnership con Avio
. La società benefit, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nelle manutenzioni e infrastrutture civili e industriali, ha annunciato di aver ricevuto un nuovo ordine
da Avio per un importo di circa 3 milioni di euro
.
La commessa riguarda un intervento edile-impiantistico
"chiavi in mano" presso il sito Avio di Colleferro
, in provincia di Roma. Il perimetro delle attività include la progettazione esecutiva, le fasi di permitting e la successiva realizzazione dei lavori. La conclusione dell’intervento è prevista entro il primo trimestre del 2027.
L’ordine si inserisce nel solco di una collaborazione
già avviata nel corso del 2025 tra Edil San Felice e Avio, che ha portato all’acquisizione di ulteriori commesse per la realizzazione di infrastrutture civili presso diversi siti del gruppo aerospaziale. Attraverso questo nuovo incarico, la società conferma la capacità di ampliare progressivamente il proprio perimetro operativo
, proseguendo nel percorso di diversificazione del business a fianco delle tradizionali attività legate alla manutenzione autostradale.
Con questa aggiudicazione, il valore complessivo degli ordini
acquisiti da Edil San Felice nel corso del 2025 supera i 100 milioni di euro
. Un risultato che, sottolinea la società, rende l’esercizio particolarmente significativo dal punto di vista commerciale e garantisce un’elevata visibilità sui ricavi futuri.
Il CEO Lorenzo Di Palma
ha evidenziato come la nuova commessa rafforzi il ruolo di Edil San Felice al fianco di "una realtà strategica per il sistema Paese come Avio" e rappresenti un’ulteriore conferma della strategia di crescita perseguita dal gruppo. Il manager ha inoltre ricordato che il 2025 si chiude come un anno rilevante non solo per il volume di ordini, ma anche per l’avvio di progetti innovativi, come il recente lancio di HERO
, il primo umanoide progettato per operare in sicurezza nei cantieri stradali.