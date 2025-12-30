Spagna, accelerano le vendite al dettaglio a novembre

(Teleborsa) - Cresce il commercio al dettaglio
in Spagna
nel mese di novembre
. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 6% su base annua, dopo il +3,9% riportato a ottobre (dato rivisto da +3,8%).
Su base mensile
si registra un aumento dell'1% dopo la variazione nulla del mese precedente.
La serie grezza
(non destagionalizzata) registra un aumento pari al 3,7% su base annuale (dal +4,4% del mese precedente).(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)