Spagna, accelerano le vendite al dettaglio a novembre
(Teleborsa) - Cresce il commercio al dettaglio in Spagna nel mese di novembre. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 6% su base annua, dopo il +3,9% riportato a ottobre (dato rivisto da +3,8%).

Su base mensile si registra un aumento dell'1% dopo la variazione nulla del mese precedente.

La serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento pari al 3,7% su base annuale (dal +4,4% del mese precedente).

