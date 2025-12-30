Tinexta passa ad Advent e Nextalia: Opa obbligatoria e delisting da Piazza Affari

Tinexta

(Teleborsa) -cambia controllo e va verso ilda Piazza Affari., società indirettamente controllata dai fondi di investimento gestiti da, ha infatti completato l’acquisizione di una partecipazione pari aldeldi Tinexta, al prezzo di. L’operazione, annunciata al mercato nei mesi scorsi, segna il passaggio del controllo del gruppo e apre la strada all’uscita dal listino.A seguito del, è entrato in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea degli azionisti del 17 dicembre 2025 con efficacia condizionata al perfezionamento dell’operazione. Il board è presieduto dae comprende, tra gli altri, amministratori indipendenti e figure di continuità e rinnovamento, in linea con il nuovo assetto proprietario.Come previsto dalla normativa, Zinc BidCo promuoverà ora un’sulle restanti azioni Tinexta non ancora detenute, sempre al prezzo di 15 euro per azione. L’OPA è finalizzata alla revoca delle azioni della società dalla quotazione sull’Euronext STAR Milan, sancendo di fatto il delisting del gruppo.L’offerente ha spiegato che l’uscita dalconsentirà di sostenere e accelerare un progetto di. Ildovrebbe garantire maggiore flessibilità gestionale e finanziaria, permettendo a Tinexta di perseguire con più efficacia iniziative di crescita organica e per linee esterne, nonché di supportare l’espansione internazionale e l’evoluzione dell’offerta nei segmenti core.Con l’operazione,– controparte della cessione – mantiene comunque unasignificativa nel capitale di Tinexta, pari al 18,61%, con una quota di diritti di voto superiore grazie al meccanismo del voto maggiorato previsto dallo statuto.