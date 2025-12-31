Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8727. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8736, mentre il primo supporto è stimato a 0,8718.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)