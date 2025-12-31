Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:06
9.948 +0,07%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8727. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8736, mentre il primo supporto è stimato a 0,8718.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
