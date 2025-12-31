Milano 30-dic
0 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 11:53
9.924 -0,16%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un 0%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9.965,7. Rischio di discesa fino a 9.890,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10.040,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
