il 2025 anno di crescita per il titolo Terna a Piazza Affari

(Teleborsa) - Si avvicina la fine del 2025 che perha rappresentato un anno di. Nel 2025 il titolo del Gruppo ha continuato a correre in Borsa, sulla scia del percorso di creazione di valore della gestione di Giuseppina Di Foggia negli ultimi tre anni.Dall’inizio dell’anno ad oggi (chiusure del 19 dicembre), infatti, il titolo Terna ha garantito un(Total Shareholder Return = performance del titolo + dividendi reinvestiti) pari aInoltre, nel corso dell’anno il titolo Terna ha aggiornato il proprioin varie occasioni, fino al più recente valore di, registrato il 21 novembre 2025. Con questo risultato, il valore di Terna in termini didi mercato ha superato idi euro.L’apprezzamento del mercato nei confronti del Gruppo è soprattutto evidente, data di deposito delle liste per la nomina del CdA. Sotto la, nel periodo fra aprile 2023 ed oggi, il ritorno complessivo ottenuto dall’azionista di Terna (TSR) è stato pari al, risultato migliore sia rispetto ad alcuni importanti comparables come le inglesi(+29%) e(+8%) sia rispetto ad altri peers regolati come Redeia (+8%) ed Elia (-1%). Tale performance è sostenuta dai risultati ottenuti da Terna in questi ultimi anni: il tasso di crescita medio annuo dell’ottenuto nel 2023 e 2024, ovvero da quando Giuseppina Di Foggia è stata nominata AD e Direttore Generale della società, è pari, quasi il triplo del ritmo di crescita medio che ha caratterizzato il precedente triennio 2019-2022 (4%).Quanto ai, da aprile 2023 ad oggi, Terna ha distribuito circadi dividendi.Il gradimento da parte del mercato verso la solidità finanziaria e le prospettive di crescita di Terna è confermato daglifinanziari dall’aggiornamento del(marzo 2025) ad oggi, per un valore medio di circa 85 euro/cents per azione. Il target price medio (ovvero il valore fondamentale del titolo stimato dagli analisti) è quindi salito a 9,1 €/azione, il valore massimo registrato nella storia del gruppo.Tre broker prevedono un target price sul titolo Terna a doppia cifra:esprimono un prezzo obiettivo pari a 10 euro/azione, mentresale a 10,20 euro/azione (il più alto target price mai espresso da un analista), confermando tutti una raccomandazione positiva.Il ruolo di, che assicura alla società delle significative prospettive di crescita, assieme al basso profilo di rischio - in quanto società regolata - sono i principali fattori che guidano le view positive degli analisti. Dalle note dei brokers risulta inoltre particolarmente apprezzata anchedi Terna nell’(grazie al buon track record storico) ed il contesto regolatorio stabile in cui opera.I giudizi positivi da parte degli analisti rappresentano dunque un riconoscimento dellaimpostate sotto la gestione Di Foggia, nonché della capacità del Gruppo di "mettere a terra" gli investimenti necessari ad abilitare la transizione energetica del Paese mantenendo, al contempo, una solida struttura finanziaria.Da questo punto di vista, è importante sottolineare che - malgrado ilprevisto dalla società (17,7 miliardi di euro di investimenti complessivi con l’aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028 dello scorso marzo) - anchesulla società: lo scorso aprile, a valle dell’upgrade da BBB a BBB+ del rating della Repubblica Italiana,ha migliorato il rating di Terna, portandolo da BBB+ ad A-, con outlook stabile. Anche- lo scorso 25 novembre - ha comunicato di aver rivisto positivamente il rating di lungo termine di Terna, alzandolo da Baa2 a Baa1, esprimendo anch’essa outlook stabile. Queste decisioni, che consentono alla società di continuare a beneficiare di un rating superiore di un notch rispetto a quello sovrano, rappresentano una conferma della capacità del Gruppo di mantenere la propria solidità finanziaria in un contesto di significativa accelerazione degli investimenti previsti nell’Update del Piano Strategico.La risposta definitiva sulla solidità di Terna arriverà daiche, comunque,, con i risultati dei primi 9 mesi dell’anno che hanno registrato ricavi in crescita di quasi il 9%, l’EBITDA a oltre i 2 miliardi di euro (in aumento di oltre il 7%) e l’utile netto in rialzo di quasi il 5%.