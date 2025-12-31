MeglioQuesto, Corte di Giustizia Tributaria Milano accoglie ricorso contro avviso di accertamento per il 2018

MeglioQuesto

(Teleborsa) -(MQ) – società quotata su Euronext Growth Milan che gestisce un phygital marketplace di servizi e prodotti attraverso unapiattaforma integrata tra i canali fisici e digitali - comunica che lahacontro l’avviso di, con il quale veniva contestata l’regolarmente assolta sull’acquisto di servizi da soggetti resisi poi inadempienti rispetto apropri obblighi tributari."Rammentato come gli avvisi di accertamento e gli “schemi d’atto”, con identica motivazione, ad oggi fatti notificare dall’Agenzia Entrate – ancorché, nessuno di questi, “definitivo” avendo le società interessate (MQ Sales e MQ Voice) instaurato il contenzioso di rito - abbiano raggiunto, in termini di sola imposta, l’importo di Euro 22,9 milioni – circostanza questa alla base della scelta di proseguire, per queste come per le altre controllate MeglioQuesto Retail s.r.l., MeglioQuesto Innovation s.r.l., MeglioQuesto Digital s.r.l., S.C. Digital s.r.l. e MeglioQuesto Finance s.r.l. in liquidazione, nel percorso di risanamento finanziario ricorrendo allo strumento del Concordato Semplificato - si evidenzia come l’intervenuta sentenza, peraltro appellabile, non sia destinata a modificare la proposta di definizione avanzata, nel suddetto contesto, all’Agenzia delle Entrate - pur precisandosi come il Gruppo MeglioQuesto, escludendo gli avvisi di accertamento e gli “schemi d’atto” di cui sopra, risulterebbe creditore (e non debitore) di questa per circa 1 milione – ritenendo allo stato prioritario comunque proseguire, con responsabilità e determinazione, nel processo di ristrutturazione finanziaria in atto, al fine di assicurare quanto prima il ritorno ad una ordinata gestione operativa del Gruppo MeglioQuesto ed il rilancio dello stesso nel rispetto dei principi dilegalità e trasparenza alla base del Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione", si legge in un comunicato di MeglioQuesto.