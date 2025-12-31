OPS Italia cede le partecipazioni non strategiche

OPS Italia

(Teleborsa) -- società italiana che opera nei servizi per l’energia e la telefonia, quotata sul mercato Euronext Milan - ad integrazione diquanto comunicato il 29 dicembre, ha fatto sapere che leIl Dott. Apicella non ha alcuna relazione precedente con la società o con gli azionisti della società e quindiai sensi delle norme vigenti.Tale vendita non ha generato una minusvalenza sul valore delle partecipazioni ma dalQuesta decisione è stata assunta in quanto le società oggetto di cessione erano state acquisite per effetto di operazioni pregresse e. Di conseguenza, esse rappresentavano esclusivamente un, non giustificato da alcun ritorno economico o utilizzo operativo.Il nuovo management ha pertanto ritenuto opportuno procedere alla dismissione, accettando nel breve termine la rilevazione di una minusvalenza, al fine di eliminare definitivamente tali costi fissi annuali, che non graveranno più sull’esercizio a partire dal 2026.Nel medio-lungo periodo, ha aggiunto la società, l’, in quanto consente una razionalizzazione della struttura dei costi e un miglioramento complessivo dell’efficienza economica della società.