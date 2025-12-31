OPS Italia cede le partecipazioni non strategiche

(Teleborsa) - OPS Italia
- società italiana che opera nei servizi per l’energia e la telefonia, quotata sul mercato Euronext Milan - ad integrazione di
quanto comunicato il 29 dicembre, ha fatto sapere che le partecipazioni detenute al 100% di EEMS CHINA e EEMS Renewables sono state cedute al Dott. Apicella ad un valore nominale di 4.000 euro
.
Il Dott. Apicella non ha alcuna relazione precedente con la società o con gli azionisti della società e quindi non è da considerarsi parte correlata
ai sensi delle norme vigenti.
Tale vendita non ha generato una minusvalenza sul valore delle partecipazioni ma dal potenziale azzeramento di alcune partire intragruppo potrà derivarne una minusvalenza pari a circa 450.000 euro
.
Questa decisione è stata assunta in quanto le società oggetto di cessione erano state acquisite per effetto di operazioni pregresse e non hanno mai svolto alcuna attività operativa nel corso degli anni
. Di conseguenza, esse rappresentavano esclusivamente un costo fisso strutturale
, non giustificato da alcun ritorno economico o utilizzo operativo.
Il nuovo management ha pertanto ritenuto opportuno procedere alla dismissione, accettando nel breve termine la rilevazione di una minusvalenza, al fine di eliminare definitivamente tali costi fissi annuali, che non graveranno più sull’esercizio a partire dal 2026.
Nel medio-lungo periodo, ha aggiunto la società, l’operazione risulta pienamente vantaggiosa
, in quanto consente una razionalizzazione della struttura dei costi e un miglioramento complessivo dell'efficienza economica della società.