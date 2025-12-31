Scuola, Anief chiude dicembre col "botto": 1,7 milioni in risarcimenti

(Teleborsa) - Il sindacato della scuolachiude il 2025 con il "botto", essendo riuscito a otteneree centinaia di sentenze favorevoli solo nel mese di dicembre.I legali di Anief hanno ottenuto a dicembre altri 1.724.126,71 euro di risarcimenti mensili, portando il, frutto di bendegli assistiti dell'Anief. Una cifra enorme, mai raggiunta dal giovane sindacato, che supera di gran lunga i 15 milioni di euro fatti assegnare al personale scolastico in tutto il 2024."Si tratta di un risultato grandioso, del quale non possiamo che essere orgogliosi", commenta, presidente nazionale del sindacato Anief, che aggiunge un ringraziamento particolare va certamente ai nostri validi avvocati, che si confermano dei professionisti e meritevoli di fiducia, sia da parte nostra che dei dipendenti. Avanti così, ovviamente, anche nel 2026, sempre in difesa dei diritti dei lavoratori meno difesi dalle norme e contratti o danneggiati per una loro cattiva interpretazione”.