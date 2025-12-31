Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Scuola, Anief chiude dicembre col "botto": 1,7 milioni in risarcimenti

Economia, Scuola
Scuola, Anief chiude dicembre col "botto": 1,7 milioni in risarcimenti
(Teleborsa) - Il sindacato della scuola Anief chiude il 2025 con il "botto", essendo riuscito a ottenere oltre 1,7 milioni di risarcimenti nelle aule di tribunale e centinaia di sentenze favorevoli solo nel mese di dicembre.

I legali di Anief hanno ottenuto a dicembre altri 1.724.126,71 euro di risarcimenti mensili, portando il totale dell'anno a 18.687.273,73 euro, frutto di ben 6.679 sentenze chiuse a favore degli assistiti dell'Anief. Una cifra enorme, mai raggiunta dal giovane sindacato, che supera di gran lunga i 15 milioni di euro fatti assegnare al personale scolastico in tutto il 2024.

"Si tratta di un risultato grandioso, del quale non possiamo che essere orgogliosi", commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, che aggiunge un ringraziamento particolare va certamente ai nostri validi avvocati, che si confermano dei professionisti e meritevoli di fiducia, sia da parte nostra che dei dipendenti. Avanti così, ovviamente, anche nel 2026, sempre in difesa dei diritti dei lavoratori meno difesi dalle norme e contratti o danneggiati per una loro cattiva interpretazione”.

Condividi
```