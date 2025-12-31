Scuola, Anief chiude dicembre col "botto": 1,7 milioni in risarcimenti

(Teleborsa) - Il sindacato della scuola Anief
chiude il 2025 con il "botto", essendo riuscito a ottenere oltre 1,7 milioni di risarcimenti nelle aule di tribunale
e centinaia di sentenze favorevoli solo nel mese di dicembre.
I legali di Anief hanno ottenuto a dicembre altri 1.724.126,71 euro di risarcimenti mensili, portando il totale dell'anno a 18.687.273,73 euro
, frutto di ben 6.679 sentenze chiuse a favore
degli assistiti dell'Anief. Una cifra enorme, mai raggiunta dal giovane sindacato, che supera di gran lunga i 15 milioni di euro fatti assegnare al personale scolastico in tutto il 2024.
"Si tratta di un risultato grandioso, del quale non possiamo che essere orgogliosi", commenta Marcello Pacifico
, presidente nazionale del sindacato Anief, che aggiunge un ringraziamento particolare va certamente ai nostri validi avvocati, che si confermano dei professionisti e meritevoli di fiducia, sia da parte nostra che dei dipendenti. Avanti così, ovviamente, anche nel 2026, sempre in difesa dei diritti dei lavoratori meno difesi dalle norme e contratti o danneggiati per una loro cattiva interpretazione”.