Milano 16-feb
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 16-feb
10.474 +0,26%
Francoforte 16-feb
24.801 -0,46%

Contratto scuola: Anief si impegna per indennità di trasferta degli insegnanti fuori sede

"Il sindacato Anief ha già annunciato che, nella prossima contrattazione collettiva nazionale di lavoro, presenterà la richiesta di introdurre un'indennità di trasferta. Sono troppi i docenti e il personale ATA, sia di ruolo sia precari, che lavorano a centinaia di chilometri da casa; pertanto, a nostro avviso, è necessario garantire loro un'indennità specifica per far fronte alle spese di viaggio, di trasporto e di locazione". È quanto afferma Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief.

"Queste spese, purtroppo, soprattutto al Centro-Nord, – prosegue Cozzetto – sono diventate insostenibili con lo stipendio del personale scolastico. Oltre all'impegno per gli aumenti salariali, le agevolazioni sui trasporti e la detassazione delle spese di affitto, il nostro sindacato si impegnerà quindi per inserire a livello contrattuale una specifica indennità di trasferta, così da garantire ai lavoratori della scuola un aiuto concreto nella gestione della propria attività".
