Unicredit, accordo con sindacati conferma strategia basata su rete e persone

UniCredit

(Teleborsa) - ", grazie al costante e costruttivo confronto con le Organizzazioni Sindacali,, con un approccio innovativo che mette al centro il cliente e valorizza il capitale umano, confermando il proprio ruolo di banca sostenibile e responsabile". Così, Responsabile People & Culture Italia e Coo Italia di UniCredit, ha commentato il nuovo accordo siglato con le maggiori sigle sindacali del settore.L’accordo introduce fra l'altro l’innovativo strumento della, con la nascita di uncontinuo su ciò che avviene in azienda. Questo comitato avrà il compito di semplificare le procedure e saràla sede per valorizzare e facilitare il percorso digitale della Banca.siglato con FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN segna unin Italia. L’intesa supera il tradizionale paradigma degli investimenti concentrati sul Fondo di Solidarietà, aprendo la strada a. Il cuore dell’accordo - spiega la Banca - è un percorso strutturato di, sviluppatoinsieme alla UniCredit Corporate University, per garantire alle persone competenze adeguate alle sfide future.Con la nuova governance introdotta dall’Amministratore Delegato, UniCredit ha avviato undel modello di banca. La trasformazione è partita da un principio fondamentale: il valore di una banca risiede nelle persone che la compongono e nei clienti che serve.Da questa convinzione è nata una, fondata sulla riconnessione autentica con dipendenti e clienti che ha riguardato diversi ambiti, tra cui: ladella popolazione aziendale (quota di Under 35 salita dal 7% al 15%, segno di un deciso ricambio generazionale);, grazie a percorsi strutturati incollaborazione con UniCredit Corporate University;, che ha ribaltato il paradigma storico in piena coerenza con un approccio customer-centric (prima il 52% delle risorse era nelle funzioni centrali e il 48% in rete; oggi il 70% delle risorse è in rete e il 30% nelle funzioni centrali);, che ha coinvolto oltre il 35% del personale offrendo nuove sfide professionali e ampliando competenze, responsabilità;: negli ultimi 4 anni abbiamo liberato l’equivalente del tempo di 2.500 persone, oggi dedicate esclusivamente alla relazione con il Cliente.UniCredit conferma il proprio impegno a costruire una, attraverso un modello multicanale che consente di scegliere come interagire: in filiale, tramite promotori, o attraverso soluzioni digitali come l’App eBuddy.In coerenza con questa strategia, l'accordo con le Organizzazioni Sindacali prevede:, nell’ambito di un piano di riequilibrio occupazionale;che verranno inseriti principalmente nella rete;siglato da ABI il 24 novembre 2025;riservata alle donne vittime di violenza fisica o economica e ai figli di vittime di feminicidio;: grazie ai percorsi di formazione offerti dalla UniCredit University, nel 2026, circa 300 colleghi avranno l’opportunità di cambiare ruolo spostandosi verso funzioni di business. Opportunità per coloro che matureranno i requisiti pensionisticientro il 31 luglio 2031 di manifestare il proprio interesse ad aderire a un futuro(di cui circa 200 con diritto immediato alla pensione).