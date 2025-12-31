Unicredit, accordo con sindacati conferma strategia basata su rete e persone

(Teleborsa) - "UniCredit
, grazie al costante e costruttivo confronto con le Organizzazioni Sindacali, continua a investire nelle sue persone e nella rete
, con un approccio innovativo che mette al centro il cliente e valorizza il capitale umano, confermando il proprio ruolo di banca sostenibile e responsabile". Così Ilaria Dalla Riva
, Responsabile People & Culture Italia e Coo Italia di UniCredit, ha commentato il nuovo accordo siglato con le maggiori sigle sindacali del settore.
L’accordo introduce fra l'altro l’innovativo strumento della contrattazione d’anticipo
, con la nascita di un Comitato permanente per il dialogo e il confronto
continuo su ciò che avviene in azienda. Questo comitato avrà il compito di semplificare le procedure e sarà
la sede per valorizzare e facilitare il percorso digitale della Banca.L'accordo
siglato con FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN segna un "punto di svolta" nel settore del credito
in Italia. L’intesa supera il tradizionale paradigma degli investimenti concentrati sul Fondo di Solidarietà, aprendo la strada a iniziative mirate anche all’occupazione
. Il cuore dell’accordo - spiega la Banca - è un percorso strutturato di riqualificazione professionale
, sviluppato
insieme alla UniCredit Corporate University, per garantire alle persone competenze adeguate alle sfide future.
Con la nuova governance introdotta dall’Amministratore Delegato Andrea Orcel
, UniCredit ha avviato un cambiamento strutturale che ha riportato il Cliente al centro
del modello di banca. La trasformazione è partita da un principio fondamentale: il valore di una banca risiede nelle persone che la compongono e nei clienti che serve.
Da questa convinzione è nata una strategia ambiziosa
, fondata sulla riconnessione autentica con dipendenti e clienti che ha riguardato diversi ambiti, tra cui: la riorganizzazione della forza lavoro e conseguente ringiovanimento
della popolazione aziendale (quota di Under 35 salita dal 7% al 15%, segno di un deciso ricambio generazionale); Reskilling e upskilling
, grazie a percorsi strutturati in
collaborazione con UniCredit Corporate University; nuovo modello organizzativo
, che ha ribaltato il paradigma storico in piena coerenza con un approccio customer-centric (prima il 52% delle risorse era nelle funzioni centrali e il 48% in rete; oggi il 70% delle risorse è in rete e il 30% nelle funzioni centrali); Job rotation
, che ha coinvolto oltre il 35% del personale offrendo nuove sfide professionali e ampliando competenze, responsabilità; Accentramento e automazione delle attività di back office
: negli ultimi 4 anni abbiamo liberato l’equivalente del tempo di 2.500 persone, oggi dedicate esclusivamente alla relazione con il Cliente.
UniCredit conferma il proprio impegno a costruire una banca sempre più vicina ai clienti e alle comunità
, attraverso un modello multicanale che consente di scegliere come interagire: in filiale, tramite promotori, o attraverso soluzioni digitali come l’App e
Buddy.
In coerenza con questa strategia, l'accordo con le Organizzazioni Sindacali prevede: Accoglimento delle domande di uscite volontarie per 484 colleghi
, nell’ambito di un piano di riequilibrio occupazionale; Continuo investimento nel ricambio generazionale attraverso l’assunzione di 436 apprendisti
che verranno inseriti principalmente nella rete; Recepimento integrale del protocollo contro la violenza sulle donne
siglato da ABI il 24 novembre 2025; Quota assunzioni pari al 4% annuale per il triennio 26/28 (58)
riservata alle donne vittime di violenza fisica o economica e ai figli di vittime di feminicidio; Job rotation e reskilling/upskilling
: grazie ai percorsi di formazione offerti dalla UniCredit University, nel 2026, circa 300 colleghi avranno l’opportunità di cambiare ruolo spostandosi verso funzioni di business. Opportunità per coloro che matureranno i requisiti pensionistici
entro il 31 luglio 2031 di manifestare il proprio interesse ad aderire a un futuro piano di esodi incentivati per 1.300 colleghi
(di cui circa 200 con diritto immediato alla pensione).