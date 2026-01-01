Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 31/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 31/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,6212. Primo supporto visto a 0,6202. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,6198.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```