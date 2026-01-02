EMGS valuta la conversione di bond in capitale per urgenti esigenze di finanziamento

Electromagnetic Geoservices

(Teleborsa) -(EMGS), società norvegese che utilizza una tecnologia elettromagnetica proprietaria per supportare le compagnie petrolifere e del gas nella loro ricerca di idrocarburi offshore, prevede di avere sta valutando diverse alternative tra cui opzioni di ristrutturazione.La società ha un debito fruttifero di interessi in essere di 19,5 milioni di dollari nell'ambito dell'emissione obbligazionaria convertibile Elec ASA 18/25 FRN USD FLOOR STEP C CONV (EMGS03). Sulla base degli attuali livelli di attività e delle prospettive della società, "l'", si legge in una nota.Una delle potenziali opzioni che sta valutando è lan nuovo capitale azionario. Tale conversione, se implementata, verrà effettuata a un prezzo pari o inferiore all'attuale prezzo di mercato, comportando una significativa diluizione per gli azionisti esistenti.Qualora EMGS decidesse di procedere a una conversione completa delle obbligazioni EMGS03,da una maggioranza sufficiente di obbligazionisti per approvare la delibera. Inoltre, anche qualora una conversione venisse completata con successo, non vi è alcuna garanzia che ciò sia di per sé sufficiente a stabilire una soluzione finanziariamente sostenibile a lungo termine per la società.