Fidia: convertite 7 obbligazioni del POC, emesse 1,75 milioni di nuove azioni

Fidia

(Teleborsa) -, a capo di un gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, rende noto che in data odierna è pervenuta alla Società da parte di Global Growth Holding Limited (“GGHL”) la richiesta di conversione di n. 7 obbligazioni facenti parte della terza tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a GGHL (il “POC”), approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 9 gennaio 2026.Il, spiega una nota, è stato pari ad Euro 0,04 per azione, che ha determinato l’emissione in data odierna a favore di GGHL di complessive n. 1.750.000 azioni Fidia S.p.A. (le “Nuove Azioni”), che saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sul mercato regolamentato sulla base del prospetto informativo pubblicato in data 5 febbraio 2026.Alla data odierna, il POC risulta sottoscritto per un importo nominale complessivo di Euro 750.000,00, mentre l’aumento di capitale a servizio del POC risulta sottoscritto per Euro 730.000,00, residuando alla data odierna n. 2 Obbligazioni sottoscritte ma non ancoraconvertite.In conseguenza, il capitale sociale della Società si incrementerà di Euro 70.000 e sarà pari a Euro 10.577.761,90; il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 41.042.927.