Fastweb incorpora Vodafone Italia ma restano i brand commerciali Fastweb, Vodafone e ho.

(Teleborsa) - A seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, a partiresotto la denominazione di Fastweb S.p.A.. L'operazione segna l'inizio di un nuovo capitolo per il mercato delle telecomunicazioni in Italia e dà vita a un operatore di primo piano a livello nazionale.Con, Fastweb S.p.A. si afferma come il principale operatore infrastrutturato del Paese, facendo leva su più di 20.000 siti radiomobili che coprono l'87% della popolazione italiana in 5G e su una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 km, che assicura una copertura capillare, di cui il 54% della rete in fibra FTTH (Fiber To The Home).Sotto il profilo commerciale, mentre, per l'identità aziendale, continuerà ad essere utilizzato il brand corporate Fastweb + Vodafone.