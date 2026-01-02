Hera, il Comune di Frassinoro vende 40 mila azioni

Hera

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha comunicato che sono intercorsee di disciplina dei trasferimenti azionari tra i 110 azionisti pubblici. In particolare, c'è stata la variazione del numero delle azioni da parte del socio(-40.000 azioni), per effetto di operazioni di vendita sul mercato effettuate autonomamente da parte dell'azionista.C'è quindi stata una conseguente riduzione del numero delle azioni del patto da 682.478.194 a 682.438.194, con relativo decremento delladal 45,81809% al 45,81540%. Il numero complessivoconferiti si è ridotto da 1.354.652.511 a 1.354.572.511, e, considerato il totale dei diritti di voto che compongono il capitale al 31 dicembre 2025, pari a 2.223.941.194 diritti di voto, la percentuale dei diritti di voto conferiti sul totale si è incrementata dal 60,76408% al 60,90865%.Nulla è mutato in relazione al numero complessivo delleed alla relativa percentuale sul capitale sociale (571.257.152 azioni bloccate pari al 38,35128% del capitale sociale).