Hera sale all'83% dell'anconetana Servizi Ecologici Ambientali

Hera

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, consolida ulteriormente la leadership nel trattamento dei rifiuti industriali grazie all', attiva nella gestione di una piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali ubicata a Camerata Picena (AN).La transazione odierna riguarda ildi SEA detenuto dalla società Fermas (di proprietà della famiglia Massi), che si aggiunge al 31% già acquisito da HASI nel 2021. HASI (controllata di Herambiente, a sua volta parte del Gruppo Hera) sale così complessivamente all'83% di SEA. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'accordo.L'attuale proprietà, nella persona del Presidente ed Amministratore Delegatosocietaria con importanti ruoli operativi, così come rimarrà l'attuale management.Per HASI il consolidamento di SEA e il contestuale revamping consentiranno di conseguire, i quali potranno anche beneficiare dell'ampio ventaglio di servizi a valore aggiunto HASI, come, ad esempio, il global waste management e i progetti di miglioramento finalizzati a riduzione e massimizzazione del recupero degli scarti.Con SEA, caratterizzato da un track record che solo negli ultimi 12 mesi ha visto l'acquisizione di Ambiente Energia (depurazione industriale) e Gerotto EAR (ramo d'azienda specializzato in bonifiche e industrial cleaning integrato in ACR Reggiani). A queste si aggiunge l'accordo vincolante sottoscritto lo scorso 19 gennaio per l'acquisto del Gruppo Sostelia (costruzione di impianti trattamento acque). Tali operazioni seguono gli M&A conclusi negli ultimi anni, che hanno riguardato, fra le altre, la friulana Recycla, la vicentina Vallortigara, la modenese ACR Reggiani e la piacentina TRS."Questa importante operazione, grazie anche alla localizzazione baricentrica di SEA, consentirà, innanzitutto, l'estensione dei nostri servizi a una vasta area del centro Italia, ricca di distretti industriali che spesso soffrono la penuria di soluzioni per il trattamento e il recupero dei loro scarti - spiega- Saremo inoltre in grado di estrarre rilevanti sinergie operative e commerciali con il territorio marchigiano facendo leva su ottimizzazione dei flussi, messa a fattor comune del know-how tecnico HASI e proposizione cross-selling ai clienti SEA delle soluzioni a valore aggiunto sviluppate dal Gruppo Hera".