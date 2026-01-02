Ironwood Pharmaceuticals annuncia target FY 2026

(Teleborsa) - Ironwood Pharmaceuticals
, azienda biotecnologica quotata al Nasdaq che sviluppa e commercializza terapie innovative per le persone affette da malattie gastrointestinali (GI) e rare, ha annunciato l'outlook per l'intero anno 2026
.
L'azienda prevede un fatturato netto di LINZESS negli Stati Uniti
per l'intero anno 2026 compreso tra 1,125 e 1,175 miliardi di dollari, ricavi totali
tra 450 e 475 milioni di dollari e un EBITDA rettificato
superiore a 300 milioni.
"Nel 2026, rimaniamo concentrati sulle nostre priorità principali
: massimizzare LINZESS, promuovere apraglutide e generare profitti e flussi di cassa sostenuti. Riteniamo che le nostre previsioni per l'intero anno 2026 dimostrino i significativi progressi compiuti nel realizzare queste priorità, contribuendo a generare valore per gli azionisti in futuro", ha dichiarato Tom McCourt, amministratore delegato di Ironwood
. A partire dal 1° gennaio 2026, ha precisato il Ceo, "il prezzo di listino di LINZESS è stato ridotto in risposta all'evoluzione delle dinamiche sanitarie e per supportare l'accesso continuo dei pazienti. A sua volta, prevediamo un aumento del fatturato netto nel 2026 per LINZESS su base annua
, in particolare grazie all'eliminazione della componente inflazionistica degli sconti obbligatori per legge su tutti i canali, incluso Medicaid, dovuta alla riduzione del prezzo di listino. Insieme al previsto aumento del fatturato netto, prevediamo che la nostra continua attenzione alla gestione disciplinata delle spese
si tradurrà in un EBITDA rettificato superiore a 300 milioni di dollari nel 2026. Infine, continuiamo a portare avanti la nostra revisione delle alternative strategiche precedentemente annunciata, al fine di massimizzare il valore per gli azionisti".
Al contempo, Ironwood Pharmaceuticals ha confermato
le previsioni finanziarie per l'anno fiscale 2025
, annunciate lo scorso novembre.
In dettaglio, per il 2025 la società prevede un fatturato netto di LINZESS negli Stati Uniti
compreso tra 860 e 890 milioni di dollari, ricavi totali
tra 290 e 310 milioni e un EBITDA rettificato
superiore a 135 milioni. L'azienda biotecnologica inoltre ha chiuso il quarto trimestre con oltre 200 milioni di dollari in liquidità e mezzi equivalenti
.
"Nel corso del 2025, abbiamo compiuto progressi significativi nell'ottimizzazione di LINZESS, garantendo al contempo profitti e flussi di cassa sostenuti, al fine di rafforzare la nostra posizione finanziaria e mantenere il rispetto dei patti di debito nei prossimi trimestri", ha aggiunto McCourt. "Alla fine del 2025, siamo sulla buona strada per raggiungere il limite inferiore delle nostre previsioni annuali di vendite nette e fatturato totale di LINZESS negli Stati Uniti
".
L'Ad ha inoltre precisato che nel quarto trimestre Ironwood Pharmaceuticals ha incontrato la FDA
per concordare un studio di conferma di Fase 3 per l'apraglutide per il trattamento della sindrome dell'intestino corto con insufficienza intestinale
. "Sulla base di questo incontro, siamo sulla buona strada per avviare uno studio di conferma nella prima metà del 2026 e prevediamo di fornire dettagli sullo studio nel nostro aggiornamento del quarto trimestre e sull'intero anno 2025 più avanti in questo trimestre."