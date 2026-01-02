Ironwood Pharmaceuticals annuncia target FY 2026

Ironwood Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica quotata al Nasdaq che sviluppa e commercializza terapie innovative per le persone affette da malattie gastrointestinali (GI) e rare, ha annunciato l'L'azienda prevede unper l'intero anno 2026 compreso tra 1,125 e 1,175 miliardi di dollari,tra 450 e 475 milioni di dollari e unsuperiore a 300 milioni."Nel 2026, rimaniamo: massimizzare LINZESS, promuovere apraglutide e generare profitti e flussi di cassa sostenuti. Riteniamo che le nostre previsioni per l'intero anno 2026 dimostrino i significativi progressi compiuti nel realizzare queste priorità, contribuendo a generare valore per gli azionisti in futuro", ha dichiarato. A partire dal 1° gennaio 2026, ha precisato il Ceo, "il prezzo di listino di LINZESS è stato ridotto in risposta all'evoluzione delle dinamiche sanitarie e per supportare l'accesso continuo dei pazienti. A sua volta, prevediamo un, in particolare grazie all'eliminazione della componente inflazionistica degli sconti obbligatori per legge su tutti i canali, incluso Medicaid, dovuta alla riduzione del prezzo di listino. Insieme al previsto aumento del fatturato netto, prevediamo che la nostra continua attenzione allasi tradurrà in un EBITDA rettificato superiore a 300 milioni di dollari nel 2026. Infine, continuiamo a portare avanti la nostra revisione delle alternative strategiche precedentemente annunciata, al fine di massimizzare il valore per gli azionisti".Al contempo, Ironwood Pharmaceuticals hale, annunciate lo scorso novembre.In dettaglio, per il 2025 la società prevede uncompreso tra 860 e 890 milioni di dollari,tra 290 e 310 milioni e unsuperiore a 135 milioni. L'azienda biotecnologica inoltre ha chiuso il quarto trimestre con oltre 200 milioni di dollari in"Nel corso del 2025, abbiamo compiuto progressi significativi nell'ottimizzazione di LINZESS, garantendo al contempo profitti e flussi di cassa sostenuti, al fine di rafforzare la nostra posizione finanziaria e mantenere il rispetto dei patti di debito nei prossimi trimestri", ha aggiunto McCourt. "Alla fine del 2025, siamo sulla buona strada per".L'Ad ha inoltre precisato che nel quarto trimestre Ironwood Pharmaceuticals ha incontrato laper concordare un. "Sulla base di questo incontro, siamo sulla buona strada per avviare uno studio di conferma nella prima metà del 2026 e prevediamo di fornire dettagli sullo studio nel nostro aggiornamento del quarto trimestre e sull'intero anno 2025 più avanti in questo trimestre."