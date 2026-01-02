Juventus, multa di 500 mila euro da Consob: strategia "manipolativa" per gestire tensione finanziaria

Juventus Football Club

(Teleborsa) - La, l'organo di controllo del mercato finanziario italiano, hanei confronti di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Marco Giovanni Re, Fabio Paratici, Cesare Gabasio, Stefano Bertola e Maurizio Arrivabene, nonché nei confronti dia titolo di responsabilità solidale.In dettaglio: sanzione pecuniaria di 36 mila euro per(Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19 maggio 2010 al 28 novembre 2022) con sanzione interdittiva accessoria di tre mesi; sanzione pecuniaria di 20 mila euro per(Vicepresidente del CdA dal 23 ottobre 2015 al 28 novembre 2022) con sanzione interdittiva accessoria di due mesi; sanzione pecuniaria di 34 mila euro per(General Counsel and Chief Legal Officer dal 4 gennaio 2021 e precedentemente consulente) con sanzione interdittiva accessoria di tre mesi; sanzione pecuniaria di 72 mila euro per(dal 23 novembre 2018 Chief Football Officer e poi Managing Director dell'Area Football da maggio 2020 al 30 giugno 2021) con sanzione interdittiva accessoria di sette mesi; sanzione pecuniaria di 58 mila euro per(Chief Financial Officer dal 6 giugno 2011 all'11 luglio 2020) con sanzione interdittiva accessoria di cinque mesi; sanzione pecuniaria di 50 mila euro per(CFO pro-tempore dal 12 luglio 2020 e Managing Director dell'Area Business da ottobre 2020 al 3 gennaio 2021) con sanzione interdittiva accessoria di cinque mesi; non sono applicate sanzioni amministrative per(CFO e Investor Relator dal 4 gennaio 2021); sanzione pecuniaria di 40 mila euro per(Amministratore in possesso di deleghe per la gestione dell'Area Football dal 30 giugno 2021 e Amministratore Delegato dal 29 ottobre 2021) con sanzione interdittiva accessoria di quattro mesi.Juventus risponde in solido con Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Cesare Gabasio, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re e Stefano Bertola per il pagamento delle predette sanzioni amministrative pecuniarie di, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento; alla società è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento, per la violazione compiuta nel suo interesse da Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Cesare Gabasio, Fabio Paratici, Marco Giovanni Re, Stefano Bertola e Stefano Cerrato.La Consob spiega nella sua delibera che il management di Juventus ha posto in essere "unain cui si trovava la società". In particolare, la strategia operativa si è tradotta in "una serie di atti e di omissioni che hanno inficiato la veridicità di comunicati societari e i valori delle principali grandezze finanziarie espresse" nei bilanci al 30 giugno 2020, al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021. Gli atti e le omissioni in cui si è sostanziata tale strategia erano "idonei a fornireJuventus".Le violazioni risultano ascrivibili a tutti i destinatari delle contestazioni a titolo di dolo, ma con la seguente precisazione:, ossia quale dolo quantomeno eventuale.Le operazioni più critiche hanno riguardato: la conclusione di numerosi contratti di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori conclusi con la medesima controparte, generalmente senza significativa movimentazione di denaro (), contabilizzate da Juventus come operazioni di cessione e di acquisizione, separate e distinte, con conseguente registrazione di plusvalenze nel conto economico di Juventus, non iscrivibili, qualora tali operazioni fossero state configurate, correttamente, come scambi di attività immateriali; la pianificazione e la conclusione di accordi con i calciatori per il differimento del pagamento degli stipendi delle Stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, solo formalmente rinunciati dal personale tesserato con la Prima Manovra e la Seconda Manovra sui compensi, con conseguenteper competenza dei relativi costi e della correlata passività; la sottoscrizione di memorandum e accordi che prevedevano clausole aggiuntive rispetto a quelle stabilite negli accordi di cessione dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori conclusi e depositati presso la LNP-A, quali opzioni o obblighi di riacquisto in capo a Juventus o opzioni di rivendita in capo all'altra squadra (cosiddetti), che non avrebbero permesso l'immediata rilevazione delle relative plusvalenze nel conto economico di Juventus, possibile solo alla scadenza dell'opzione/obbligo o in caso di loro mancato esercizio.Juventus, evidenziando che nessuna sanzione è stata comminata nei confronti del manager della società attualmente in carica,all'esito delle necessarie analisi del provvedimento, che risulta impugnabile entro 30 giorni dinanzi alla competente Corte d'Appello.